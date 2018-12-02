Гвоздик нокаутував Стівенсона та став новим чемпіоном світу

Український боксер Олександр Гвоздик переміг канадця Адоніса Стівенсона у бою за пояс чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,3 кілограма) за версією WBC.

Поєдинок відбувся на початку доби 2 грудня в канадському місті Квебек.

Долю титулу вирішив 11-й раунд, в якому після серії потужних ударів українця Адоніс Стівенсон впав у куті рингу – перемога Гвоздика нокаутом.

Олександр Гвоздик здобув свій перший чемпіонський пояс та став четвертим українцем, які очолювали свої вагові категорії саме за версією WBC (Віталій Кличко, Віктор Постол та Олександр Усик).

Українські боксери Олександр Усик (праворуч) та Василь Ломаченко (ліворуч) підтримують Гвоздика (другий зліва):

Президент України Петро Порошенко у Twitter привітав Гвоздика з перемогою:

​Перед боєм букмекери вважали 31-річного Гвоздика фаворитом у бою із 41-річним Стівенсоном. При цьому найбільш імовірною вони називали дострокову перемогу українця.

Це вже 16 бій Олександра Гвоздика на професійному ринзі. Всі закінчувалися перемогою українця, 13 достроково.

Cтівенсон володів поясом чемпіона світу за версією WBC з 8 червня 2013 року. На його рахунку з урахуванням нинішнього бою – 29 перемог (24 нокаутом), дві поразки та одна нічия.