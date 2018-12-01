Гводик – Стівенсон: де і коли дивитися бій за пояс чемпіона світу з боксу

У ніч на 2 грудня український боксер Олександр Гвоздик зустрінеться з канадцем Адонісом Стівенсоном в бою за пояс чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,3 кілограма) за версією WBC.

Поєдинок відбудеться в канадському місті Квебек, у прямому ефірі його покаже телеканал «Інтер». Трансляція боксерського вечора розпочнеться о 01:15 2 грудня.

Букмекери вважають 31-річного Гвоздика фаворитом у бою із 41-річним Стівенсоном. При цьому найбільш імовірною вони називають дострокову перемогу українця.

Cтівенсон володіє поясом чемпіона світу за версією WBC з 8 червня 2013 року. На його рахунку 29 перемог (24 нокаутом), одна поразка та одна нічия.

Гвоздик, зі свого боку, переміг у всіх своїх 15 боях на професіональному рингу. 12 разів він робив це достроково.