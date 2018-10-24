Як український боксер Сергій Дерев’янченко готується до важливого бою 27 жовтня

«Технічний» – так у світі боксу називають українського спортсмена Сергія Дерев’янченко.

27 жовтня у Нью-Йорку на арені «Медісон Сквер Ґарден» відбудеться бій за звання чемпіона світу з боксу в середній вазі за версією IBF. На рингу зійдуться американець Даніель Джейкобс та українець Сергій Дерев’янченко. Це бій, до якого Сергій прямував три роки професійної кар’єри в Америці. До якого він готується з особливою самовіддачею у горах Колорадо.

Тренування в умовах середньогір’я, а це діапазон від двох до трьох тисяч метрів над рівнем моря, широко використовується спортсменами в усьому світі. На атлета в таких умовах впливає безліч факторів: розрідженість повітря, рівень кисню, вологість і таке інше. І перші тижні тренування в таких умовах атлету даються дуже важко. Але згодом організм адаптується і на завершення тренувального табору спортсмен стає приблизно на 20 відсотків сильнішим, втім, знову ж таки на короткий термін, доки організм знову не перебудується. Розумні спортсмени так тренуються до серйозних міжнародних змагань чи то поєдинків.

У горах Колорадо, використовуючи переваги регіону, до найважливішого поєдинку в своїй кар'єрі готується український боксер Сергій Дерев'янченко – у світі професійного боксу відомий за нікнеймом «технічний».

Свою професійну боксерську кар’єру Сергій розпочав у США, коли в 2014-му підписав контракт із промоутерською компанією з Нью-Йорка. Відтоді і жив, і тренувався теж у місті «Великого яблука». За три роки він провів 12 поєдинків, майже всі завершив достроково, нокаутом. У світовому боксерському рейтингу Сергій сьогодні на першій сходинці і претендує на звання та пояс чемпіона світу у середній вазі за версією IBF. В інтерв'ю боксер зізнається, за всю свою спортивну кар'єру ніколи так серйозно не готувався до поєдинку, і вперше з 14-го року виїхав на тренувальний табір в гори Колорадо, адже ставки високі – потрібно якнайкраще підготуватися.​

Це вирішальний момент

«Від цього бою, напевно, все і буде залежати. Якщо програєш, то ти падаєш на дно і тобі знову треба лізти на гору, і не відомо дійдеш ти туди або не дійдеш. Це вирішальний момент... Як би пан чи пропав», – каже Сергій Дерев'янченко​.

На кону титул і звання чемпіона світу – можливість, до якої прагне кожен боксер, втім, досягти її вдається одиницям. Сергію для цього знадобилося 3 роки у професійній кар’єрі. ​

Спаринг-партнери, говорячи про рухи українця в рингу, порівнюють його із Майком Тайсоном, кажуть, в нього важко влучити, а коли він наближається, то ніби затискає тебе і вражає своїми багатосерійними комбінаціями.

«Він сильний і у відмінній формі. Під час нашого спарингу він тільки «розігрівся» в 4-му раунді, і тоді я відчув, його потрібно тримати на дистанції, адже якщо він добереться, то змусить заплатити за кожен раз, коли він наблизився на небезпечну відстань. Він використовує ці «ледачі» удари, а потім б’є зверху, знизу і завдає не один-два, а цілу серію, комбінацію ударів – так що дуже важко втекти потім від нього», – каже професійний боксер Халіл Кое.

Проти Сергія Дерев’янченка у боротьбі за вакантний пояс чемпіона світу на ринг вийде досвідчений американець Даніель Джейкобс. У його активі – 34 поєдинки, два з яких Джейкобс програв. Втім, це не робить його слабким опонентом. Цікаво, що і Дерев’янченко, і Джейкобс добре знають один одного, десятки, а то й сотні разів зустрічалися на рингу як спаринг-партнери, жодного разу як супротивники.

Ми допомагали один одному. Три роки ми спарингувалися

«Ми займаємося в одному залі, у одного тренера. І так виходить, що у нього бій – він готується. Я на бій готуюся приблизно. І у нас так збігалося, що ми допомагали один одному. Три роки ми, виходить, спарингувалися. Він знає мене, я знаю його, як то кажуть, вже притерлися один до одного», – розповідає Сергій Дерев'янченко​.

«Я б не хотів, щоби ці двоє билися один із одним. Втім, це бізнес, і Джейкобс захотів битися із Сергієм за цей пояс. Ми – номер один в рейтингу, а Джейкобс був другим номером, і він міг пропустити нас і битися із кимось іншим. Втім, він дуже хотів цей пояс, знаючи що ми на нього претендуємо – ось так і вийшло, що Сергій тепер боксуватиме із ним за цей пояс», – ділиться тренер Сергія Гаррі Старк.

Моє завдання – це фізична підготовка і техніка стара, тобто школа боксу безпосередньо українська

Тому Сергій Дерев’янченко очікує від опонента сюрпризів на рингу, хоча і визнає, сам має показати інший бокс – той, який не знайомий Джейкобсу. І в цьому йому допомагає команда українців, один із них – тренер з фізичної підготовки Сергій Курчинський. Каже: згадують стару українську школу боксу.

«Моє завдання – це фізична підготовка і техніка стара, тобто школа боксу безпосередньо українська, щоб він її не забував. Завдяки чому він сюди приїхав? Тобто він приїхав сюди завдяки своїй старій школі, своїм навичкам, і я просто намагаюся, допомагаючи йому не забувати це – ось і все», – каже тренер з фізичної підготовки Сергія Дерев'янченко​ Сергій Курчинський.

​А на рингу не забувати стару українську школу Сергію допомагає ще один боксер з України – чемпіон світу 2011-го, учасник Лондонської Олімпіади 2012-го, а нині боксер-професіонал – Євген Хитров.

Євген теж має чималий досвід спарингів із опонентом Сергія, Деніелом Джейкобсом.

Зі своїми завжди приємно працювати, свій тренувальний табір – це взагалі круто

«Зі своїми завжди приємно працювати, свій тренувальний табір – це взагалі круто. Чесно кажучи, в цій країні це дуже підтримує і реально це допомагає, тому ми тут самі, можна сказати. Сім'я, звичайно, сім'єю, у кожного своя сім'я, але тренувальний процес – це зовсім інша історія, тому це так бадьорить, це так налаштовує, мотивує і дає сили для роботи на подальше», – каже професійний боксер Євген Хитров.

Поза камерою Євген додає: після спарингів з Сергієм відчув силу його ударів і прогнозує дострокову перемогу українцю. Сам Дерев’янченко ж налаштовується на важкий 12-раундовий поєдинок​.

«Я завжди налаштовуюся, що буде важкий бій. Будуть там як би усі раунди, 12, і я готуюся на всі 12. Але якщо буде можливість, то, звичайно, закінчу раніше, і буду цьому радий», – каже Сергій.

Втім, запевняє, пояс буде українським – мотивації для цього у нього вистачає.​