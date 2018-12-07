Український боксер Ломаченко спробує долучити пояс WBO до своїх титулів

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версією WBA Василь Ломаченко 8 грудня спробує долучити до своїх трофеїв і титул чемпіона за версією WBO. За ще один пояс на головній боксерській арені світу, нью-йоркській Madison Square Garden, українець позмагається з представником Пуерто-Ріко Хосе Педрасою.

Ломаченко вийде на ринг уперше після 12 травня, коли він переміг Хорхе Лінареса з Венесуели. Дворазовий олімпійський чемпіон зазнав травми правого плеча в тому бою.

Перед новим поєдинком Василь заявив, що «на 100 відсотків» відновився після проведеної наприкінці травня операції.

«Для мене було добре відпочити», – сказав 30-річний Ломаченко, який має 11 перемог і одну поразку на професійному рингу.

«Є щось особливе у боротьбі на Madison Square Garden. Уболівальники в Нью-Йорку є справжніми шанувальниками боксу, і я не можу дочекатися, щоб показати їм ще одну вражаючу виставу», – вказав український чемпіон.

Суперник Ломаченка, Хосе Педраса, має на професійному рингу 25 перемог і одну поразку, 12 разів він відправляв своїх суперників у нокаут.