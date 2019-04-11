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11 Квітень 2019, Київ 11:34
Новини | Суспільство

Українцеві Ломаченку вручили пояс суперчемпіона за версією WBO

Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBA у травні минулого року, а у грудні завоював пояс чемпіона світу за версією WBO

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Всесвітня боксерська організація (WBO) вручила чемпіонові світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO українцеві Василю Ломаченку пояс суперчемпіона.

Церемонія вручення відбулася на прес-конференції перед боєм українця із британцем Ентоні Кроллою, після якої боксери провели дуель поглядів.

Пояс суперчемпіона дає Ломаченку право на запит бою за пояс WBO в будь-якій ваговій категорії та негайного реваншу, в разі програшу в титульному поєдинку.

Українець Василь Ломаченко (на фото) неодноразово заявляв про бажання зустрітися з Майкі Ґарсією
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Бій Ломаченко-Кролла відбудеться у Лос-Анджелесі в ніч на 13 квітня.

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