Українцеві Ломаченку вручили пояс суперчемпіона за версією WBO

Всесвітня боксерська організація (WBO) вручила чемпіонові світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO українцеві Василю Ломаченку пояс суперчемпіона.

Церемонія вручення відбулася на прес-конференції перед боєм українця із британцем Ентоні Кроллою, після якої боксери провели дуель поглядів.

Пояс суперчемпіона дає Ломаченку право на запит бою за пояс WBO в будь-якій ваговій категорії та негайного реваншу, в разі програшу в титульному поєдинку.

Бій Ломаченко-Кролла відбудеться у Лос-Анджелесі в ніч на 13 квітня.