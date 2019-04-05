Бокс: Усик проведе перший бій у суперважкій вазі 25 травня

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик проведе свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти камерунця Карлоса Такама 25 травня. Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Поєдинок відбудеться в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Бой транслюватиме стрімінгова платформа DAZN.

Як зазначив у коментарі виданню Tribuna.com промоутер Усика Олександр Красюк, в Україні поєдинки Усика й надалі транслюватиме «Інтер».

У 2018 році українець переміг у всіх своїх трьох поєдинках: у січні він об’єднав чемпіонські пояси WBO і WBC в бою з латвійцем Майрісом Брієдесом, у липні Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма та переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, а в листопаді захистив свої титули, коли нокаутував британця Тоні Белью.

Після цього він вирішив перейти у надважку вагу та офіційно позбувся звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.