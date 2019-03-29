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29 Березень 2019, Київ 16:38
Новини | Події

Бокс: Усик офіційно залишився без звання абсолютного чемпіона світу

Усик оголосив, що відмовляється від поясу WBA через перехід у більш важку вагову категорію

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Український боксер Олександр Усик офіційно позбувся звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кілограма).

Світова боксерська асоціація (WBA) повідомила, що офіційно скасувала торги між командою Усика та росіянина Дениса Лебедєва.

27 березня Усик оголосив, що відмовляється від поясу WBA через перехід у більш важку вагову категорію.

У 2018 році українець переміг у всіх своїх трьох поєдинках: у січні він об’єднав чемпіонські пояси WBO і WBC в бою з латвійцем Майрісом Брієдесом, у липні Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма та переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, а в листопаді захистив свої титули, коли нокаутував британця Тоні Белью.

Наступний поєдинок Усика, як очікується, відбудеться в травні проти камерунця Карлоса Такама.

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