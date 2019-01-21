Узгоджено дату наступного бою Усика – промоутер

Дату наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, українця Олександра Усика узгоджено. Про це повідомив промоутер українця Едді Хірн.

Він додав, що дату оголосять «скоро», і опублікував відео танцюючого боксера.

У грудні журнал Ring назвав абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі, українця Олександра Усика боксером року.

У 2018 році Усик переміг у всіх своїх трьох поєдинках: у січні він об’єднав чемпіонські пояси WBO і WBC в бою з латвійцем Майрісом Брієдесом, у липні Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма та переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, а в листопаді захистив свої титули, коли нокаутував британця Тоні Белью.