Видання Ring назвало українця Усика боксером року

Журнал Ring назвав абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі, українця Олександра Усика боксером року.

Найкращим тренером року визнали ще одного українця – Анатолія Ломаченка.

Нагороди журналу Ring за підсумками року присуджують з 1928 року, вони є найпрестижнішими у світі боксу.

Раныше найкращим боксером року Усика назвав телеканал ESPN.

Цього року Усик переміг у трьох поєдинках – проти Майріса Брієдіса, Мурата Гассієва та Тоні Беллью. Окрім того, українець став першим переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії.