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29 Грудень 2018, Київ 21:30
Новини | Суспільство

Видання Ring назвало українця Усика боксером року

Усика визнали боксером року

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Журнал Ring назвав абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі, українця Олександра Усика боксером року.

Найкращим тренером року визнали ще одного українця – Анатолія Ломаченка.

Нагороди журналу Ring за підсумками року присуджують з 1928 року, вони є найпрестижнішими у світі боксу.

Раныше найкращим боксером року Усика назвав телеканал ESPN.

Цього року Усик переміг у трьох поєдинках – проти Майріса Брієдіса, Мурата Гассієва та Тоні Беллью. Окрім того, українець став першим переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії.

Усик: «Просто не заважайте – це найбільша підтримка, яку ви можете зробити для мене» – відео
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Усик: «Просто не заважайте – це найбільша підтримка, яку ви можете зробити для мене» – відео

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