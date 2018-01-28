Усик вийшов до фіналу боксерської Суперсерії

Український боксер Олександр Усик переміг Майріса Брієдіса з Латвії й вийшов до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.

Бій тривав усі 12 раундів. За їх результатами один суддя побачив нічию, 114:114, двоє інших перемогу Усика – 115:113.

Тепер українець має титули чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями WBC (цей пояс належав Брієдісу) та WBO (Усик здобув його в бою над поляком Кшиштофом Гловацьки у вересні 2016 року).

Бій відбувався в столиці Латвії Ризі. До нього на рахунку Брієдіса було 23 перемоги в 23 поєдинках. Усик наразі переміг у всіх своїх 14 боях на професіональному ринзі.

В іншому півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії зустрінуться росіянин Мурат Гассієв та кубинець Юнієр Дортікос. Їхній бій відбудеться 3 лютого в російському Сочі.

Фінал турніру, який прийме місто Джидда в Саудівській Аравії, запланований на 11 травня 2018 року.