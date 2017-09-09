Бокс: кримський українець Олександр Усик нокаутував німця Марко Хука

Український боксер із Сімферополя Олександр Усик технічним нокаутом у 10-му раунді переміг у Берліні німця Марко Хука. Це був чвертьфінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії боксу – змагання, півфінали якого заплановані на січень-лютий, а фінал – на травень 2018 року.

Українець переважав практично в кожному раунді, але в 10-му з них перевага стала настільки відчутною, що рефері поєдинку наважився втрутитися в побиття німця і припинив бій.

Усик є чемпіоном світу за версією WBO у першій важкій вазі (до 90,7 кілограма) і в поєдинку з Хуком утретє захистив свій титул. Ця перемога для кримчанина стала 13-ю на професійному рингу.