Бій Усика й Брієдіса відбудеться 27 січня в Ризі – Всесвітня суперсерія боксу

Півфінальний бій Всесвітньої суперсерії боксу між українським боксером із Сімферополя Олександром Усиком та латишем Майрісем Брієдісем відбудеться 27 січня 2018 року в столиці Латвії Ризі, повідомили організатори турніру.

Усик заявив, що для нього не має значення, де боксувати.

«У Ризі буде 10 тисяч вболівальників, і це чудово. Вони можуть розраховувати на красивий і цікавий бій між двома чемпіонами світу», – сказав український спортсмен.

Усик є чемпіоном світу у першій важкій вазі (до 90,7 кілограма) за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO). Він переміг у кожному зі своїх 13 поєдинків на професійному рингу. Свій крайній бій він провів у вересні у Берліні. Тоді у чвертьфіналі Всесвітньої суперсерії боксу він переміг технічним нокаутом німця Марко Хука.

Брієдіс – чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). На його рахунку 23 перемоги в 23 боях.

В іншому півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії зустрінуться росіянин Мурат Гассієв та кубинець Юнієр Дортікос. Їхній бій відбудеться 3 лютого в Сочі.

Фінальний бій турніру запланований на травень 2018 року.