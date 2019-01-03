Усик визнаний боксером року за версією BoxingScene

Український боксер Олександр Усик визнаний боксером року за версією видання BoxingScene.

На звання кращого також претендували Теренс Кровфорд, Майкі Гарсія, Моріс Хукер, Косей Танака та Джош Ворринґтон.

Боксером року українця також визнали телеканал ESPN та журнал Ring.

У 2018 році Усик переміг у всіх своїх трьох поєдинках: у січні він об’єднав чемпіонські пояси WBO і WBC в бою з латвійцем Майрісом Брієдесом, у липні Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма та переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, а в листопаді захистив свої титули, коли нокаутував британця Тоні Белью.