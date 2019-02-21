Джошуа може провести поєдинок з Усиком наступного року – промоутер

Володар титулів IBF, IBO, WBO і WBA у суперважкій вазі Ентоні Джошуа може зустрітися в рингу з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, українцем Олександром Усиком наступного року. Про це заявив промоутер обох боксерів Едді Хірн.

«Тут немає нічого складного. Спочатку Усик повинен провести дебютний бій у суперважкій вазі. Наприклад, у травні проти Повєткіна (росіянина Олександра Повєткіна, – ред.). Потім проведе ще один бій. А вже потім WBO зробить його обов’язковим претендентом на титул Джошуа. Я думаю, що їхня очна зустріч відбудеться навесні 2020 року», – цитує промоутера Sky Sports.

Раніше Хірн повідомляв, що дата бою Усика з Повєткіним вже погоджена, однак не назвав її.

У грудні журнал Ring назвав абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі, українця Олександра Усика боксером року.

У 2018 році Усик переміг у всіх своїх трьох поєдинках: у січні він об’єднав чемпіонські пояси WBO і WBC в бою з латвійцем Майрісом Брієдесом, у липні Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма та переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, а в листопаді захистив свої титули, коли нокаутував британця Тоні Белью.