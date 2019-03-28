Усик відмовився від чемпіонського титулу WBA та бою з росіянином Лебедєвим

Український боксер Олександр Усик відмовився від титулу чемпіона світу в першій важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і бою з росіянином Денисом Лебедєвим. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Хочу сказати, що організація WBA зобов’язує мене провести бій з Лебедєвим. Цей бій не відбудеться, тому що ми з командою вирішили перейти в суперважку вагову категорію, з цих причин ми не можемо боксувати з Денисом. Я відмовляюся від пояса, не хочу щоб він просто так у мене був, нехай хлопці за нього боксують», – зазначив боксер.

У 2018 році Усик переміг у всіх своїх трьох поєдинках: у січні він об’єднав чемпіонські пояси WBO і WBC в бою з латвійцем Майрісом Брієдесом, у липні Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма та переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, а в листопаді захистив свої титули, коли нокаутував британця Тоні Белью.