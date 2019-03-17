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17 Березень 2019, Київ 11:07
Новини | Події

Бокс: потенційний суперник Ломаченка зазнав першої поразки в кар’єрі

Українець Василь Ломаченко (на фото) неодноразово заявляв про бажання зустрітися з Майкі Ґарсією

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Американський боксер Міґель «Майкі» Ґарсія зазнав першої поразки у своїй кар’єрі на професіональному ринзі.

Ґарсія розгромно поступився рішенням суддів американцю Ерролу Спенсу, чемпіону світу за версією IBF у напівсередній вазі (до 66,7 кг) – 120:108, 120:108 та 120:107.

Заради цього поєдинку Ґарсія піднявся одразу на дві вагові категорії. У попередньому бою з Робертом Істером-молодшим він об’єднав чемпіонські пояси за версіями IBF та WBC у легкій вазі (до 61,2 кг).

У цьому дивізіоні іншими двома поясами – WBA і WBO – володіє українець Василь Ломаченко, який неодноразово заявляв про бажання зустрітися з Ґарсією.

Українець свій наступний бій проведе 12 квітня в американському Лос-Анджелесі проти британця Ентоні Кролли.

Ломаченко здобув 12 перемогу на професійному ринзі
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