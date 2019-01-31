Бокс: Ломаченко проведе наступний поєдинок у квітні

Український боксер Василь Ломаченко проведе наступний поєдинок 12 квітня. Про це він розповів в інтерв’ю Сергію Долбілову.

«У мене призначена дата – 12 квітня», – зазначив боксер.

Ломаченко додав, зо за два тижні повертається до США щоб продовжити підготовку до бою.

За словами боксера, його команда розглядає кандидатури двох суперників: британця Ентоні Кроллу та переможця бою між росіянином Ісою Чанієвим та представником Гани Річардом Коммі.

Ломаченко став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у травні минулого року, а у грудні завоював пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).