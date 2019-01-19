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20 Січень 2019, Київ 00:02
Новини | Суспільство

Бокс: Ломаченко захищатиме титул чемпіона світу в поєдинку з британцем Кроллою

Ломаченко зустрінеться у ринзі з Кроллою

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Український боксер Василь Ломаченко проведе захист титулу чемпіона світу у легкій вазі проти британця Ентоні Кролли. Про це повідомили в Всесвітній боксерській асоціації (WBA).

Промоутерські торги заплановані на 4 лютого. Мінімальна ставка становитиме 150 тисяч доларів. Ломаченко отримає 75% гонорару, Кролла – 25%.

Коли і де має відбутися бій, поки невідомо.

Ломаченко здобув 12 перемогу на професійному ринзі
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Кролла був чемпіоном світу за версією WBA в 2015-2016 роках.

Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBA у травні минулого року, а у грудні завоював пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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