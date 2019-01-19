Бокс: Ломаченко захищатиме титул чемпіона світу в поєдинку з британцем Кроллою

Український боксер Василь Ломаченко проведе захист титулу чемпіона світу у легкій вазі проти британця Ентоні Кролли. Про це повідомили в Всесвітній боксерській асоціації (WBA).

Промоутерські торги заплановані на 4 лютого. Мінімальна ставка становитиме 150 тисяч доларів. Ломаченко отримає 75% гонорару, Кролла – 25%.

Коли і де має відбутися бій, поки невідомо.

Кролла був чемпіоном світу за версією WBA в 2015-2016 роках.

Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBA у травні минулого року, а у грудні завоював пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).