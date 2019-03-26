Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Березень 2019, Київ 15:26
Новини | Події

Український боксер Берінчик захищатиме свій титул в бою з японцем

Свій титул Берінчик здобув у грудні

Дивитись коментарі

Український боксер Денис Берінчик захищатиме свій титул WBO International у ваговій категорії до 61,2 кілограма в поєдинку з японцем Ніхіто Аракавою, повідомив голова промоутерської компанії «K2 Promotions» Олександр Красюк на своїй сторінці в Instagram.

Поєдинок має відбутися 20 квітня в київському «Палаці спорту».

37-річний Ніхіто Аракава переміг у 32 боях. У шістьох поєдинках він зазнав поразки, ще два – відбоксував внічию.

Свій титул Берінчик здобув у грудні після перемоги над філіппінцем Росекі Крістобалем. На рахунку українця 10 звитяг у 10 поєдинках на професіональному ринзі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG