Український боксер Берінчик захищатиме свій титул в бою з японцем

Український боксер Денис Берінчик захищатиме свій титул WBO International у ваговій категорії до 61,2 кілограма в поєдинку з японцем Ніхіто Аракавою, повідомив голова промоутерської компанії «K2 Promotions» Олександр Красюк на своїй сторінці в Instagram.

Поєдинок має відбутися 20 квітня в київському «Палаці спорту».

37-річний Ніхіто Аракава переміг у 32 боях. У шістьох поєдинках він зазнав поразки, ще два – відбоксував внічию.

Свій титул Берінчик здобув у грудні після перемоги над філіппінцем Росекі Крістобалем. На рахунку українця 10 звитяг у 10 поєдинках на професіональному ринзі.