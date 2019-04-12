Ломаченко – Кролла: де і коли дивитися

Український боксер Василь Ломаченко в ніч на 13 квітня захищатиме свої чемпіонські пояси в поєдинку з британцем Ентоні Кроллою.

Поєдинок відбудеться на арені Staples Center в американському Лос-Анджелесі. О 5:50 13 квітня в прямому ефірі його покаже телеканал «Інтер».

Букмекери вважають Ломаченка фаворитом поєдинку. Найбільш імовірною, на їхню думку, є перемога українця нокаутом у шостому, сьомому або восьмому раунді.

Ломаченко провів на професійному рингу 13 поєдинків, у 12 з них він здобув перемогу. У грудні 2018 року він переміг пуерториканця Хосе Педрасу та став чемпіоном світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версіями WBA і WBO.

Його майбутній опонент Ентоні Кролла провів понад 40 боїв: 34 перемоги, шість поразок та три нічиї.