Українець Ломаченко знову став чемпіоном світу з боксу

Український боксер Василь Ломаченко знову став чемпіоном світу з боксу за версією WBA, цього разу в легкій вазі.

Увечері 12 травня (в ніч на 13 травня за київським часом) він у бою у Нью-Йорку переміг Хорхе Лінареса з Венесуели – технічним нокдауном у 10-му раунді.

Це був 12-й бій Ломаченка у професійному боксі – і вже третє за цей час його світове чемпіонство, щоразу в різній ваговій категорії.

На цей час професійний боксерський рахунок Василя Ломаченка – 11 перемог (із них 9 нокаутом) і 1 поразка.

Раніше він двічі ставав чемпіоном світу у двох попередніх легших категоріях: 2015-го – у другій напівлегкій вазі у своєму 7-му професійному поєдинку, а перед тим, 2014-го, – в напівлегкій вазі вже у 3-му бою на професійному рингу. Крім того, Василь Ломаченко також має дві золоті олімпійські медалі з боксу.