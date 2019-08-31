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31 Серпень 2019, Київ 09:26
Новини | Спорт

Ломаченко – Кемпбел: де і коли дивитися бій за три пояси чемпіона світу

Ломаченко побоксує в Британії

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Увечері 31 серпня український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з британцем Люком Кемпбелом у бою за три пояси чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кілограма).

Бій відбудеться на арені O2 у Лондоні. У прямому ефірі його покаже телеканал «Інтер». Трансляція розпочнеться о 22:00.

31-річний Ломаченко захищатиме звання чемпіона світу за версіями Світової боксерської асоціації (WBA) та Світової боксерської організації (WBO). Також боксери позмагаються за пояс Світової боксерської ради (WBC).

/**/ /**/ /**/ Ломаченко здобув 12 перемогу на професійному ринзі
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В активі українця 14 поєдинків, у яких він здобув 13 перемог. Останній бій Ломаченко провів у квітні проти британця Ентоні Кролли. Український спортсмен нокаутував опонента на початку четвертого раунду.

31-річний Кемпбел має на своєму рахунку 20 перемог у 22 боях.

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