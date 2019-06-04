Бокс: Ломаченко почав підготовку до бою з британцем Кемпбеллом

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко почав підготовку до бою проти британця Люка Кемпбелла.

Як зазначив Ломаченко у відеозверненні, рука, яку він травмував у попередньому поєдинку, його більше не турбує.

«Радий, що зможу боксувати за титул WBC. Здорово вийти в ринг перед британськими фанами боксу. Радий, що мій опонент – олімпійський чемпіон. Побачимося в рингу», – сказав Ломаченко.

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня у Лондоні. Його переможець отримає три чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA і WBC. Останній наразі є вакантним.