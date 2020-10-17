Ломаченко – Лопез: українець спробує здобути звання абсолютного чемпіона світу

Українець Василь Ломаченко спробує здобути звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма).

У ніч на 18 жовтня українець зустрінеться з американцем Теофімо Лопесом в американському Лас-Вегасі.

В Україні поєдинок транслюватиме сервіс Megogo. Ефір почнеться о 4:00.

32-річний Василь Ломаченко володіє поясами чемпіона світу за версії Світової боксерської асоціації (WBA), Світової боксерської організації (WBO) та франчайзинговим поясом Світової боксерської ради (WBC).У його активі 14 перемог у 15 поєдинках.

23-річний Теофімо Лопес – чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). Він переміг у всіх своїх 15 поєдинках на професійному рингу.

Наразі єдиним українським абсолютним чемпіоном світу був Олександр Усик, який у 2018 році здобув чотири чемпіонські пояси у ваговій категорії до 90,7 кілограма.