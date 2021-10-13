Із 21 жовтня пасажири зможуть сісти у поїзд лише з сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом – УЗ

«Укрзалізниця» на виконання рішення уряду щодо пасажирських перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19 посилила правила користування поїздами для пасажирів, повідомляє пресслужба перевізника.

Так, із 21 жовтня залізничні перевезення у далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них:

документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Повідомляється, що у випадку відсутності вищезазначених документів провідник або стюард має право не допустити пасажира до поїздки. Повернення коштів за придбані білети в разі відмови від поїздки здійснюється за правилами перевезень пасажирів.

«Для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів, крім проїзного документа та документа, що підтверджує особу, не вимагається», – вказує УЗ.

«Укрзалізниця» зауважує»: оскільки перевірка більшої кількості документів прогнозовано може спричинити черги при посадці, пасажирам варто з розумінням поставитися до ситуації та прибувати на вокзал завчасно, зберігати спокій та дистанцію на пероні.

«Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби», – йдеться в повідомленні.

На засіданні уряду 11 жовтня було вирішено посилити правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.