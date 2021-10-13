ВООЗ назвала країни, де ще не розпочалася вакцинація від COVID-19

Вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу ще не розпочалася в трьох країнах світу – Бурунді, Еритреї та Північній Кореї, повідомив 13 жовтня сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я.

«Близько половини із решти країн обмежені пропозицією. Вони мають програму вакцинації, але не мають достатнього запасу, щоб пришвидшити досягнення мети», – ідеться на сайті ВООЗ.

У цілому у світі смертність унаслідок пандемії COVID-19 знижується та знаходиться на найнижчому рівні впродовж року.

«Але це все ще неприпустимо високий рівень, майже 50 тисяч смертей щотижня, а реальне їхнє число, безумовно, вище», – сказав на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреєсус.

Він додав, що смертність знижується у всіх регіонах, окрім Європи, де кілька країн наразі зіткнулися з новою хвилею пандемії.

У світі станом на ранок 13 жовтня зафіксували 239 481 625 випадків зараження COVID-19. Зокрема, 4 881 590 людей померли, одужали 216 844 181 особа.