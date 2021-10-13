Влада Росії заявила про добовий максимум смертей від COVID-19 з початку пандемії

У Росії 13 жовтня зафіксовано максимум смертей від COVID-19 з початку пандемії. За останню добу, за даними оперативного штабу, померли 984 пацієнти. У цю статистику Москва включає анексований Росією Крим.

За день до того, за офіційними даними, в Росії померли 968 людей. Загальна кількість смертей в Росії через зараження коронавірусом перевищила 219 тисяч.

Незалежні експерти вважають, що офіційна смертність в Росії через коронавірус занижується приблизно втричі, а реальна може перевищувати 645 тисяч осіб.