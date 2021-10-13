З 18 жовтня у всіх школах Львова – канікули, для бізнесу обмеження посилюються

З 18 жовтня у всіх школах Львова, в тому числі і мистецьких, розпочнуться канікули, які триватимуть до 1 листопада. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічноі безпеки і надзвичайних ситуацій, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Ми спостерігаємо дуже високу динаміку захворюваності на коронавірус. У міських лікарнях на лікуванні перебуває 704 людини. З них у реанімації – 50 осіб. Cпецифіка полягає в тому, що зросла чисельність хворих дітей, зокрема по школах», – каже заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Заклади культури – а це бібліотеки, народні доми – переходять на дистанційний режим роботи. Музеї, театри, філармонія, спортивні зали, розважальні центри працюватимуть за умови, якщо 100% працівників вакциновані, а також, якщо у залі перебуватимуть вакциновані глядачі або ж із негативним ПЛР-тестом. Також необхідно організувати дистанцію між особами.

Щодо роботи ринків, то вимога – 100% вакциновані працівники і контроль на вході для покупців, щоб не створювати натовпи.

Для закладів громадського харчування додаткова вимога – окрім 100% вакцинованого персоналу, 50% заповнених місць. Дитячі садочки працюватимуть, але в посиленому карантинному режимі.

З 18 жовтня, за словами посадовців мерії, діятиме контроль за дотриманням рішення міської комісії.

В Україні за добу 12 жовтня виявили 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 2,5 мільйонів людей, померли – 59 523.