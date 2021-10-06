Російська співачка Анжеліка Варум пояснила, що не їздить у Крим, бо не зможе потрапити до Львова

Заслужена артистка Росії Анжеліка Варум не відвідує окупований Росією Крим через побоювання потрапити в санкційні списки України. Про це співачка розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу «А поговорить?».

«Я не їжджу в Крим уже багато років. У мене немає можливості поїхати в Крим, бо я потраплю в «чорні списки», і я не зможу приїхати до Львова – у мене там рідні, у мене бабусина сестра, якій 96 років», – сказала Варум.

Анжеліка (Марія – ред.) Варум народилася у Львові в 1969 році.

У Держприкордонслужбі України неодноразово наголошували, що в’їзд на тимчасово окуповані території та виїзд із них має відбуватися лише через визначені контрольні пункти – інакше порушників карають забороною в’їзду, переважно на кілька років. Крім того, існують санкційні списки, які СБУ передає в Мінкульт, зокрема щодо російських митців і артистів, які також накладають на них обмежувальні заходи з боку України.