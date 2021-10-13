«Ситуація виглядає гіршою, ніж була минулого року» – у Львові готують нові обмеження через COVID-19

Львів запровадить нові обмеження у зв’язку зі збільшенням випадків захворювання COVID-19 і зростанням числа шпиталізованих із коронавірусною хворобою, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 у Львові збільшується. Окремо хочу звернути увагу на те, що у обласній дитячій лікарні перебуває 36 дітей. Ми вже готуємо лікарню на Орлика до прийому діток. Ситуація виглядає гіршою, ніж була минулого року в цей час. Сьогодні пообіді проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження», – написав Садовий у своєму телеграм-каналі.

Якими будуть ці обмеження, міський голова не уточнив.

За даними міської ради, у Львові за останню добу COVID-19 виявили у 388 людей.

Раніше Львівська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у місті з 18 жовтня. Зокрема, освітні заклади перейдуть на дистанційне навчання. З 14 жовтня в місті заборонять масові розважальні заходи.