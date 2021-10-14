Осінні канікули можуть продовжити до 3-4 тижнів – Кузін

В уряді обговорюють можливість продовжити осінні канікули у школах до трьох чи чотирьох тижнів через ситуацію з захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомив міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«У закладах освіти канікули мали розпочатися із 25 жовтня. Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вже рекомендувала перенести осінні канікули на тиждень раніше, оскільки сумарний внесок школярів і педагогів в епідемічний процес – близько 10-15%. За рахунок такого рішення намагаються зменшити навантаження на систему охорони здоров’я в тих областях, де є понаднормове навантаження на лікарні», – заявив Кузін в інтерв’ю Українському радіо.

Щодо захворюваності дітей, то за словами головного санлікаря, ситуація сильно відрізняється від області до області.

«На стаціонарному лікуванні в Україні перебувають 607 дітей, це становить 21% від тієї кількості ліжок, які були виділені для педіатричного напрямку. Це майже 2800 ліжок на національному рівні. Велика кількість класів на сьогодні закриваються у зв’язку з виявленими випадками захворювання на коронавірус або у дитини, або у вчителя. У такому випадку весь клас вважається контактним і проходить умовний карантин у межах одного інкубаційного періоду. Дедалі більше і більше таких класів по Україні, і дедалі більше вчителів інфікуються або під час доїзду на свої робочі місця, або вдома», – заявив він.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул у школах з 25 жовтня на 18 жовтня.

«Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави», – вважає міністр.

Віктор Ляшко тоді не зміг відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.