МОЗ: серед військових один із найвищих рівнів вакцинації проти COVID-19

Серед військовослужбовців Збройних сил України – один із найвищих рівнів вакцинації від COVID-19, щепилися принаймні першою дозою вже понад 95% захисників і захисниць України, а повний курс вакцинації отримали 84%, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Здорова армія – це безпека для кожного громадянина України. А українські військовослужбовці та ветерани – приклад свідомого ставлення до свого здоров’я для всіх», – кажуть у МОЗ.

У міністерстві раніше повідомили, що в Україні з початку вакцинальної кампанії зробили понад 14 мільйонів щеплень від COVID-19. Одну дозу отримали майже 7,8 мільйона людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – більше ніж 6,3 мільйона.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становлять невакциновані.