У Туркменістані, де заперечують COVID-19, зареєстрували 25 тисяч померлих від нього – джерело

Туркменістан, авторитарна влада якого стверджує, що не зареєструвала жодного хворого на COVID-19, таємно зафіксував близько 25 000 смертей, пов’язаних із цією хворобою, від початку пандемії два роки тому. Про це туркменській службі Радіо Свобода повідомило джерело в системі охорони здоров’я центральноазійської країни.

«Хоча кількість померлих (від коронавірусної хвороби – ред.) не оприлюднюється, про неї щодня повідомляють Міністерству охорони здоров’я із провінцій», – сказав анонімний співрозмовник.

Він заявив, що кількість фактичних смертей, пов’язаних із COVID-19, ймовірно, перевищила 25 000, зазначивши, що регіональні медичні працівники применшують масштаби пандемії:

«Регіональні чиновники бояться і занижують кількість загиблих, про які повідомляють до центру».

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За даними джерела, вогнища захворюваності утворилися в регіонах Лебап на північному сході країни та регіоні Мари на південному сході.

Попри заперечення наявності хвороби в країні, Туркменістан запровадив жорсткі обмеження в районах, де повідомлялося про велику кількість людей із симптомами, подібними до COVID-19.

У липні в Ашгабаді вакцинація стала обов’язковою для всіх мешканців віком від 18 років. Багата на газ країна закупила вакцини в Росії та Китаю.

Згідно з оглядом даних, зібраних Університетом Джонса Гопкінса та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Туркменістан – колишня республіка СРСР, де проживає майже 6 мільйонів людей – є однією зі щонайменше п’яти країн, де офіційно не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

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Три з них – ізольовані острови в Тихому океані, а четверта –Північна Корея, суворо контрольована закрита держава.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, який править з 2006 року, відкинув повідомлення про COVID-19 у країні як «фейки» і сказав у зверненні до ООН у вересні, що реакцію на пандемію не слід «політизувати».