Експрезидента США Клінтона шпиталізували

Колишнього президента США Білла Клінтона шпиталізували в Каліфорнії з інфекцією, не пов’язаною з COVID-19, заявив його речник 14 жовтня ввечері.

75-річний Клінтон потрапив до лікарні в Ірвайні 12 жовтня, повідомив Енджел Урена у твітері.

«Він одужує, перебуває в гарному настрої і неймовірно вдячний лікарям, медсестрам і персоналу, які надають йому чудовий догляд», – написав Урена.

З посиланням на лікарів речник повідомив, що Клінтона шпиталізували «для ретельного спостереження, йому дають антибіотики».

Він додав, що «після двох днів лікування кількість лейкоцитів у нього знижується, і він добре реагує на антибіотики».

За даними телеканалу CNN , який посилається на медиків, у колишнього президента США виявили сепсис, інфекцію крові.

Клінтон обіймав посаду 42-го президента США з 1993 по 2001 рік.

У 2004 році, у віці 58 років, йому зробили операцію на серці. У 2010 році Клінтону зробили стентування після скарг на болі в серці.

Після цього експрезидент перейшов на веганську дієту.