Ляшко про бустерне вакцинування: найімовірніше, воно буде

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що в Україні найімовірніше буде бустерне (додаткове) вакцинування від коронавірусного захворювання COVID-19.

«Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення», – сказав Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Міністр вкотре закликав усіх вакцинуватися від COVID-19.

«Це вакцина для життя. І всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо вакцинуватися, то ми вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров’я. І не потрібно зараз грати в лотерею, чи достатньо у мене буде там титрів антитіл після перенесеної хвороби, чи не достатньо, чи інфікуюся, чи не інфікуюся. Просто зробіть щеплення і будьте спокійні! Дотримуйтеся карантинних обмежень», – заявив голова МОЗ.

Бустерна вакцина – це додаткова доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань, зокрема, проти коронавірусу.

Повністю інтерв’ю з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком дивіться у програмі «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 16 жовтня, у Youtube та читайте текстову версію на сайті.