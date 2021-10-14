У Росії зафіксували рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 і найбільшу кількість смертей

У Росії виявили 31 299 нових випадків зараження коронавірусним захворюванням за добу COVID-19, це найбільше від початку пандемії. Крім того, за останню добу від COVID-19 померли 986 людей, також максимум за весь час пандемії. Дані повідомляє оперативний штаб по боротьбі з COVID-19.

Напередодні, 13 жовтня, за день зафіксували 28 717 нових випадків зараження і 984 смерті.

Найбільше нових хворих у Москві – 6712 пацієнтів, це на 2302 більше, ніж днем раніше.

Загальна кількість хворих від початку пандемії в Росії досягла 7 892 980, померли 220 315 людей.