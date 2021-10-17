Вакцинація вже зменшила третю хвилю коронавірусу в окремих містах – експерти

Україна рухається до піку третьої хвилі пандемії COVID-19, яка, за прогнозами фахівців, буде потужнішою за попередню. Водночас лікарі та медичні експерти вже бачать тенденцію: захворюваність та смертність є помітно меншою в містах і регіонах, які активніше вакцинуються від коронавірусу. Чи можна говорити про появу там колективного імунітету, та як звичайні українці можуть зменшити ризики для себе – експертні думки про це зібрало Радіо Свобода.

В Україні стрімко росте кількість хворих на COVID-19. Так, 14 жовтня було 19,7 тисяч нових випадків коронавірусу: це відповідає піку другої хвилі пандемії у квітні 2021 року, свідчить статистика МОЗ. 15 та 16 жовтня кількість нових хворих дещо зменшилася, як це щоразу відбувається на вихідні та свята. Втім, епідеміологи та імунологи припускають, що зростання продовжиться і третя хвиля в Україні буде більшою за другу.

Чи здатні вакцинація та інші протиепідемічні заходи «збити» пік захворюваності, та чи варто очікувати на появу колективного імунітету від цієї хвороби? Ці та інші запитання Радіо Свобода поставило експертам, дослідникам та лікарям, дотичним до стримування пандемії.

Колективний імунітет вже в Києві?

На початку пандемії коронавірусу найбільше хворих та максимум смертельних випадків спостерігалися у західних регіонах та в Києві, адже саме туди потрапило найбільше інфекції з-за кордону, припускали дослідники. Під час другої хвилі пандемії максимальною була абсолютна смертність у найбільш населених містах та регіонах. І тому деякий час очолював епідемічну статистику Київ.

Однак ситуація вже змінилася: так, 15 жовтня в Києві (2, 9 мільйони мешканців) було 17 смертей від COVID-19: тобто приблизно стільки ж, скільки на Черкащині (17 смертей на 1, 2 мільйони населення), на Одещині (2,4 мільйони мешканців і 16 смертей), і менше ніж на Дніпропетровщині (4,2 мільйони мешканців і 23 померлих від коронавірусу), на Харківщині (2,7 мільйони людей та 21 померлий) та в Запорізькій області (1,7 мільйони мешканців, 21 померлий). Так само Київ втратив лідерство за кількістю тих, хто хворіє на коронавірус зараз: 13,9 тисяч. Тоді як на Харківщині цей показник 24,8 тисяч, на Одещині – 20,2 тисячі, на Львівщині – 19,5 тисяч.

При цьому Київ, колишній лідер за захворюваністю та смертністю, має один з найбільших в Україні відсотків вакцинованих (33% киян отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу), Дещо відстала від столиці Київська область – 24,9 та Дніпропетровщина – 23,3%. Середній рівень вакцинації в Україні – 19%.

Випереджають Київ за темпами вакцинації лише деякі малі курортні міста: Моршин – понад 73% вакцинованих, а також сусідні з ним Трускавець і Стрий. У Моршині кілька місяців не госпіталізували жодного хворого на коронавірус, повідомляють місцеві органи влади та МОЗ. Ці факти перевірило і Радіо Свобода, побувавши у містечку.

Чи є такі факти збігами, чи дійсно в окремих міських громадах з’явився колективний імунітет проти коронавірусу?

Імунолог Борис Донськой в розмові з Радіо Свобода підтверджує це. Однак він нагадує, що треба враховувати і тих, хто вакцинувався (в Києві це кожен третій), і тих, хто перехворів (в Києві це офіційно понад 8%, реально – в рази більше, наголошує імунолог).

Колективний імунітет дійсно формується, але не лише за рахунок вакцинації. Так у Києві вжеперехворіли за 40%

«Колективний імунітет дійсно формується, але не лише за рахунок вакцинації. Так у Києві вже реально перехворіли коронавірусом за 40% мешканців. Тому ми бачимо таку статистику щодо частини великих міст, – пояснює фахівець. – Їхні найбільш активні, мобільні мешканці середнього вікового прошарку, які не дотримувалися карантину та користувалися громадським транспортом у своїй більшості вже перехворіли та значною мірою є захищеними. Але всі інші, хто уникнув попередніх хвиль нині матимуть значні проблеми».

Влітку Борис Донськой прогнозував у розмові з Радіо Свобода, що колективний імунітет почне виявлятися за умови, що буде вакциновано від 5 до 10 мільйонів громадян, але за умови, що значною частиною з них будуть люди з груп ризику(літні та ті, хто мають хронічні хвороби).

Станом на 16 жовтня 7 мільйонів 873 тисячі українців вакциновані від коронавірусу принаймні однією дозою, з них 6,4 мільйони вже мають дві дози вакцини, повідомляє МОЗ.

Те, що Київ вже не лідирує за смертями від коронавірусу, а в таких містах, як Моршин, її немає зовсім – це результат саме масової вакцинації, бо зв’язок між щепленнями від коронавірусу і падінням смертності та захворюваності офіційно доведено, наголошує викладач Українського Католицького університету, експерт з реформи охорони здоров'я та колишній радник керівника МОЗ Олександр Ябчанка.

«Є доведена залежність між вакцинацією та імовірністю захворіти на коронавірусну інфекцію і померти від коронавірусу. Людина має в рази менше шансів захворіти, і в десятки разів менше ймовірність, що вона помре від інфекції, – експерт посилається на випробування вакцин та статистику західних наукових центрів. – Тож ця статистика - красномовно свідчить: вакцинуйся, якщо хочеш зменшити ризик захворіти (отримати важкий перебіг хвороби), вакцинуйся – якщо хочеш вижити».

Зі свого боку, сімейна лікарка та співзасновниця ГО «Медичні лідери» Дарина Дмитрієвська говорить про те, що навіть ті українські регіони, які лідирують за вакцинацією від коронавірусу, мають менший відсоток вакцинованих, ніж потрібно. Тому вплив цього чинника на захворюваність поки що невеликий.

Водночас, додає лікарка, міста і області, де вакцинованих більше, вже мають дещо менше смертей від коронавірусу, ніж мало вакциновані регіони.

«Навіть найбільш вакциновані регіони і міста – це все ще дуже низькі рівні вакцинації, тож вони поки що мало впливають на статистику. Однак поступово ситуація змінюватиметься. Бо кожна нова вакцинована людина має значно менший ризик важкого перебігу хвороби, – пояснює лікарка. І згадує про той факт, що смертність зменшується там, де частка вакцинованих є найбільшою. – Хворіють і там і там, але важких і смертельних випадків буде менше там, де більший відсоток вакцинації».

Раніше Центр економічної стратегії виконав математичне моделювання перебігу пандемії в Україні й таким чином спрогнозував, що Київ значно менше потерпатиме від третьої хвилі пандемії, ніж україна загалом.

«Вакцинація-маска-антисептик-дистанція»

Те, що саме вакцинація здатна зменшити поширення коронавірусу та смертність від нього, говорять всі без винятку експерти, опитані Радіо Свобода.

Однак вони звертають увагу на різні деталі.

Імунолог Борис Донськой говорить про те, що найкраще спрацює саме масова вакцинація груп ризику, які мають максимальні шанси померти від цієї інфекції.

Це ми створили цю хвилю, через те, що не щепили пенсіонерів. І тепер будемо розгрібати

«Мені не подобається, коли люди стають фаталістами і сприймають хвилю пандемії як щось, що прийшло само собою. Все в наших руках. Це ми створили цю хвилю, через те, що не щепили пенсіонерів. І тепер будемо розгрібати», – зауважує експерт.

За його словами, подальший рух «кривої» пандемії не є визначеним: він залежить від поведінки людей: як звичайних громадян, так і української влади.

Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська говорить про навантаження, яке отримує сімейна медицина (і медицина загалом) від нинішньої хвилі пандемії. Там, де вакцинованих більше, медикам буде легше впоратися, зауважує лікарка.

«Якщо в сімейного лікаря або в амбулаторії вакцинальна кампаній пройшла добре, і більшість пацієнтів щеплені, то там ланка сімейної медицини витримає. А там, де частка вакцинованих мала, взагалі важко спрогнозувати, чи ця ланка медицини взагалі працюватиме в умовах піку захворюваності», – пояснює Дарина Дмитрієвська.

Втім, голова Всеукраїнського респіраторного клубу, пульмонолог та кандидат медичних наук Євген Симонець закликає українців пам’ятати, крім вакцинації, про інші заходи безпеки. Це маски в громадських місцях, гігієна (антисептики) та соціальна дистанція. Адже частина вакцинованих також хворіють, попереджає він.

Що має робити уряд

Українській владі треба зосередитися на вакцинації груп ризику (пенсіонерів та хронічних хворих), оскільки саме вони вакцинуються значно рідше, ніж активна молодь, говорить Борис Донськой.

Адже, за його словами, саме хворі з груп ризику, найімовірніше, можуть померти, і саме вони, зрештою, заповнюють ліжка ковідних відділень.

Євген Симонець, тим часом, наголошує, що сам факт третьої хвилі пандемії спричинила відсутність в уряду адекватної інформаційної політики.

Він закликає провести роз’яснювальну роботу за кількома напрямками:

Різниця в захворюваності та смертності серед вакцинованих

Особливості побічних реакцій всіх вакцин.

Роз’яснення, чому одні вакцини (в сертифікатах вакцинації) визнає весь Європейський Союз, а інші – лише окремі країни.

Інформаційна кампанія про те, що маски, антисептик і дистанціювання не менш важливі для подолання пандемії, ніж вакцинація.

Ми в умовах коронавірусу живемо півтора роки. І за цей час не було змоги розробити якісну інформаційну кампанію?

«Всі ці недомовки викликають спротив. І через них швидко ширяться чутки: з’явилося повідомлення, що людина померла після вакцинації. Але ніхто не пояснює. Які хвороби в неї були (чи їх не було), і від чого саме вона померла. Найближчі карантинні обмеження теж викличуть негативне ставлення. Ми в умовах коронавірусу живемо півтора роки. І за півтора роки у «крутих піарників МОЗ» – не було змоги розробити якісну інформаційну кампанію?», – сказав Євген Симонець Радіо Свобода.

За його словами, якщо ця ситуація не зміниться, то й кількість антивакцинаторів в Україні меншою не стане.

Також голова Всеукраїнського респіраторного клубу закликає владу внести кілька змін до законодавства про вакцинацію:

Вказувати в ковід-сертифікатах не лише вакцинацію, але й наявність антитіл до вірусу, або факт недавньої хвороби. Бо доки людина має потужний імунітет, вакцинуватися їй непотрібно, а невдовзі після хвороби, ще й небажано, попереджає лікар.

Враховувати побічні ефекти від вакцини: щоб людина, в якої є температура чи слабкість, могла не йти на роботу в ці дні.

Унормувати медичну допомогу для тих, хто вакцинувався, і для тих, хто свідомо відмовився від цього.

Що думають про це в МОЗ?

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив Радіо Свобода, що 900 мобільних бригад здійснюватимуть рейди, щоб контролювати дотримання протиепідемічного режиму. Також, аби запобігти розповсюдженню коронавірусу, в МОЗ вирішили збільшити перелік сфер діяльності та професій, представники яких підлягають обов’язковому щепленню. Про це, а також про стратегію уряду щодо масової вакцинації, про інформаційну політику щодо пандемії та про боротьбу з підробкою сертифікатів щеплень Віктор Ляшко докладно розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.

Загалом в Україні з початку пандемії ізаразилися коронавірусом 6 433 791 особи, з них 64 414 хворих померло.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 767 людей людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина.

Щеплення в Україні здійснюють переважно чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають застосування двох доз препарату. Крім того, понад 19 тисяч людей були раніше прищеплені однодозовою вакциною Janssen від Johnson & Johnson.

Загалом, за даними американського Університету Джонса Гопкінса, із початку пандемії у світі зафіксували понад 239 мільйонів 610 тисяч випадків захворювання, від COVID-19 померли понад 4 мільйони 882 тисячі людей.

Захворювання COVID-19 спричинюється коронавірусом SARS-CoV-2, раніше відомим як 2019-nCoV, що належить до великої групи коронавірусів.