За останню добу в Харківському регіоні зафіксували 823 нових випадки інфікування. 16 людей померли. У Харкові та Харківській області, за даними МОЗ України, одна з найскладніших ситуацій з коронавірусом. Лікарні переповнені, лікарів і медсестер не вистачає, ліки пацієнтам доводиться докуповувати за свій рахунок. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).