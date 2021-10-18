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«Місця з'являються тільки, якщо хтось помирає»: коронавірус у Харкові (відео)

За останню добу в Харківському регіоні зафіксували 823 нових випадки інфікування. 16 людей померли. У Харкові та Харківській області, за даними МОЗ України, одна з найскладніших ситуацій з коронавірусом. Лікарні переповнені, лікарів і медсестер не вистачає, ліки пацієнтам доводиться докуповувати за свій рахунок. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

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