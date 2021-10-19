Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

«Тут безкоштовно не лікують». Із львів’янина за лікування батька від коронавірусу взяли понад тисячу доларів – відео

«Тут безкоштовно не лікують». Із львів’янина за лікування батька від коронавірусу взяли понад тисячу доларів – відео
Embed
«Тут безкоштовно не лікують». Із львів’янина за лікування батька від коронавірусу взяли понад тисячу доларів – відео

No media source currently available

0:00 0:04:05 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У міській лікарні Львова за лікування від коронавірусу платять самі пацієнти. Трохи більше за тисячу доларів доводиться хворим платити за медпрепарати. Люди купують навіть шприци і системи для крапельниць. Це те, що держава повинна видавати безкоштовно.

Критично бракує медперсоналу. Із хворими в палаті доводиться жити їхнім родичам. Про це в соцмережах написав житель Львова Роман Левчик. Його батька 13 днів лікували в цій лікарні. Після перебування з батьком Роман теж захворів на коронавірус. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG