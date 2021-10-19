У міській лікарні Львова за лікування від коронавірусу платять самі пацієнти. Трохи більше за тисячу доларів доводиться хворим платити за медпрепарати. Люди купують навіть шприци і системи для крапельниць. Це те, що держава повинна видавати безкоштовно.