Критично бракує медперсоналу. Із хворими в палаті доводиться жити їхнім родичам. Про це в соцмережах написав житель Львова Роман Левчик. Його батька 13 днів лікували в цій лікарні. Після перебування з батьком Роман теж захворів на коронавірус. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)
«Тут безкоштовно не лікують». Із львів’янина за лікування батька від коронавірусу взяли понад тисячу доларів – відео
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