Коронавірус: ЄС може виключити Україну зі списку країн, для яких скасовані обмеження на в’їзд

Європейський союз, ймовірно, виключить Україну із переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк 18 жовтня.

«Україну виключать із переліку безпечних для поїздок з огляду на COVID-19 країн Євросоюзу згодом. Її додали до нього всередині липня, але нещодавній сплеск захворюваності може означати, що країна більше не потраплятиме до цього списку», – повідомив Юзвяк.

Посли країн Європейського союзу 14 липня схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки. Тоді до списку увійшла Україна.

В Україні за добу 17 жовтня виявили 9 524 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,6 мільйона людей, 60 810 – померли.

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З 18 жовтня в чотирьох областях України – Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській – починає діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Карантинні обмеженн також посилили у Львові.