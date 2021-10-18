У МОЗ повідомили, коли буде пік захворюваності на COVID-19 в Україні

Пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується з кінця жовтня до середини листопада, повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров’я очікувалися, за прогнозами, в кінці жовтня і до середини листопада із поступовим спадом до кінця року і, відповідно, у першому кварталі 2022 року», – заявив Кузін на пресконференції 18 жовтня в Києві.

За його словами, нинішня статистика по захворюваності свідчить про початок активної хвилі COVID-19.

«Тягар цієї хвилі чи те, наскільки великою вона буде для України, буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас», – сказав Кузін і наголосив на необхідності вакцинації і дотримання протиепідемічних заходів.

Головний санлікар також заявив про стрімке поширення коронавірусного захворювання в Україні. За його даними, за минулий тиждень в Україні виявили 105 тисяч нових випадків COVID-19, що на 11% більше, ніж тижнем раніше, померли від хвороби 2300 українців, що на 22% більше, ніж попереднього тижня. Наразі 57% ліжок, призначених для хворих на COVID-19, зайняті.

За весь час пандемії в Україні 53% померлих від COVID-19 припадало на вікову групу 70+ і ще майже 29% – на вікову групу 60-69 років. Тобто люди віком 60+ років перебувають у найбільшій зоні ризику, наголосив головний санлікар.

Станом на 18 жовтня «червоний» рівень епіднебезпеки встановлено у Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській і Запорізькій областях.

Крім того, з 18 жовтня нові карантинні обмеження запроваджують у Львові. Як раніше повідомив міський голова Андрій Садовий, усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкілля і дозвілля.

Крім того, заборонено проводити масові заходи, окрім тих, де організатори й учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу. Решта обмежень – тут.

Влада Запоріжжя минулого тижня також повідомила, що в місті вирішили запровадити додаткові обмеження через «червону» зону з 18 жовтня.

В Україні за минулу добу виявили 9 524 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 790 дітей і 122 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,6 мільйона людей, 60 810 – померли.