Перше щеплення зробили 90% медпрацівників і понад 85% освітян – Ляшко

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відкинув думку про нібито небажання лікарів вакцинуватися від COVID-19. Про це він говорив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це також міф. Сьогодні подивимося цифри. Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників. Освітяни вже більше 85% зробили. Є певні випадки. Так, і чомусь ці певні випадки комунікаційно підсвічуються більше, ніж загальна картина по лікарях», – наголосив глава МОЗ.

Ляшко також зазначив, що МОЗ планує ще двічі розширювати перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19. Наразі до нього входять як освітяни, так і медпрацівники.

Міністерство охорони здоров’я 7 жовтня затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.