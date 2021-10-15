Поштарі і соцпрацівники: МОЗ двічі планує розширювати перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України планує ще двічі розширювати перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник МОЗ Віктор Ляшко.

«МОЗ на виконання закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначило перелік професій, для яких вакцинація обов’язкова. Ми будемо розширювати цей перелік. І вже зараз запустили зміни, які говорять про те, що до переліку обов’язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки нашої країни, а також соціальні працівники і поштарі. Наступна хвиля – будемо розглядати питання органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства, комунальні установи», – сказав Ляшко.

За словами міністра, перший документ вже зареєстрований, по другому «зроблені зміни, треба пройти погодження з іншими центральними органами виконавчої влади».

«Я думаю, тиждень – 10 днів і документ повинен бути. Це максимум. Має бути знову ж таки зареєстрований у Мін’юсті і опублікований в офіційному віснику», – додав голова МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я 7 жовтня затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

Повністю інтерв’ю з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком дивіться у програмі «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 16 жовтня, у Youtube та читайте текстову версію на сайті.