Обов’язкова вакцинація вчителів: Ляшко розповів, що робити тим, кому не можна вакцинуватися

Довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від COVID-19, учителям надаватиме сімейний лікар, повідомив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей – це 3–4% всього. Це сформовано, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися», – сказав міністр.

За його словами, надання довідок про наявність протипоказань перебуватиме під суворим контролем.

«Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відслідкувати, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді», – поінформував Ляшко.

Раніше в міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є обов’язковою. Цей перелік постійно розширюється.

Повністю інтерв’ю з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком дивіться у програмі «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 16 жовтня, у Youtube та читайте текстову версію на сайті.