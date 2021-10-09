Показникам «помаранчевої» зони відповідають 15 областей України

Станом на 9 жовтня 15 областей України відповідають показникам «помаранчевої» зони, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Це: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька і Чернівецька області.

Всі інші регіони відповідають показникам «жовтого» рівня.

Напередодні «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки відповідали 13 областей.

На «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть запроваджувати додаткові обмеження.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями декілька областей можуть потрапити у «червону» зону епідеміологічної небезпеки через поширення COVID-19.

За його словами, в такому разі кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри й інші громадські місця зможуть працювати лише, якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Як заявив Шмигаль, статистика по кількості нових хворих є «невтішною», при цьому – багато нових шпиталізацій і тяжких випадків.

В Україні за добу 8 жовтня зафіксували 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 477 дітей і 298 медпрацівників.