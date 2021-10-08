13 областей відповідають показникам «помаранчевої» зони – МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 8 жовтня 13 областей України відповідають показникам «помаранчевої» зони.

Це: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська і Чернівецька області.

Всі інші регіони відповідають показникам «жовтого» рівня.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями декілька областей можуть потрапити у «червону» зону епідеміологічної небезпеки через поширення COVID-19.

За його словами, в такому разі кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри й інші громадські місця зможуть працювати лише, якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Як заявив Шмигаль, статистика по кількості нових хворих є «невтішною», при цьому – багато нових шпиталізацій і тяжких випадків.

За даними МОЗ, в Україні за минулу добу зафіксували 16 362 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли понад півтори тисячі дітей і 431 медпрацівник.