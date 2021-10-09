В Україні виявили майже 16 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 8 жовтня зафіксували 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 477 дітей і 298 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу шпиталізували 3 571 людину, 5 364 – одужали, 250 людей померли.

Протягом доби провели понад 106 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) і Харківській (984) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,5 мільйони людей, 58 331 людина померла.