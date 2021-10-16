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Новини | Коронавірус

МОЗ: за добу від COVID-19 вакцинували майже 150 тисяч людей

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей

В Україні протягом минулої доби від COVID-19 вакцинували ще 148 438 людей. Одну дозу отримали понад 79 580 людей, повністю імунізовані – 68 858, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 433 791 людина.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становлять невакциновані люди.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

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