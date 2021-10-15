У чотирьох областях запровадять червоний рівень епіднебезпеки – Немчінов

У чотирьох областях запровадять червоний рівень епідемічної небезпеки, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов 15 жовтня.

Згідно з заявою в його телеграмі, таке рішення ухвалила сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Червоний рівень почне діяти з 18 жовтня в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

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«Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – цитує Немчінов рішення комісії.

Червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 вже запрацював у Херсонській області з 15 жовтня.