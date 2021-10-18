«Червону» зону найближчим часом можуть встановити і в інших областях – МОЗ

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки, встановлений у п’яти областях України, найближчим часом може розширитися і на низку інших регіонів, повідомив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

«Не виключено, що найближчим часом «червоний» рівень можуть встановити також в інших областях, тому зараз в кожного громадянина є вибір: зробити щеплення чи далі жити в режимі посилених протиепідемічних правил», – сказав Кузін 18 жовтня на пресконференції в Києві.

За його словами, це відбувається, зокрема, «через легковажне ставлення до вакцинації в тому числі, і ця ситуація не залишила іншого виходу, ніж посилити карантинні обмеження».

Про те, в яких ще регіонах можуть запровадити обмеження «червоної» зони, Кузін не уточнив.

Натомість він заявив про стрімке поширення коронавірусного захворювання в Україні. За його даними, за минулий тиждень в Україні виявили 105 тисяч нових випадків COVID-19, що на 11% більше, ніж тижнем раніше, померли від хвороби 2300 українців, що на 22% більше, ніж попереднього тижня. Наразі 57% ліжок, призначених для хворих на COVID-19, зайняті.

За весь час пандемії в Україні 53% померлих від COVID-19 припадало на вікову групу 70+ і ще майже 29% – на вікову групу 60-69 років. Тобто люди віком 60+ років перебувають у найбільшій зоні ризику, наголосив головний санлікар.

Станом на 18 жовтня «червоний» рівень епіднебезпеки встановлено у Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській і Запорізькій областях.

Крім того, з 18 жовтня нові карантинні обмеження запроваджують у Львові. Як раніше повідомив міський голова Андрій Садовий, усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкілля і дозвілля.

Крім того, заборонено проводити масові заходи, окрім тих, де організатори й учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу. Решта обмежень – тут.

Влада Запоріжжя минулого тижня також повідомила, що в місті вирішили запровадити додаткові обмеження через «червону» зону з 18 жовтня.

В Україні за минулу добу виявили 9 524 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 790 дітей і 122 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,6 мільйона людей, 60 810 – померли.